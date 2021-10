Basket | Serie A | Trento batte Cremona in casa | Brindisi corsara a Casale Monferrato contro Tortona

(Di sabato 9 ottobre 2021) Si sono disputati questa sera due anticipi della terza giornata diA di, in attesa di scoprire i risultati delle partite di domani domenica 10 ottobre. Nel primo match, la Dolomiti Energia Trentino prevale sulla Vanoli, mentre nel secondo anticipo del PalaFerraris dilel’Happyper 78-87. Alla BLM Group Arena diil match tra i padroni die i cremonesi rimane sul filo dell’equilibrio per trenta minuti (all’intervallo lungo il punteggio è in perfetta parità: 40-40). È l’ultimo quarto a fare la differenza, con i padroni diche accelerano nel giorno e nel punteggio (parziale concluso 21-5 in favore dei ragazzi ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie

Due anticipi della terza giornata diA che si completerà domenica con le altre 6 gare in cui spiccano Varese - Milano e Venezia - Virtus. TRENTO - CREMONA 84 - 68Vittoria in trasferta per l'Happy Casa Brindisi nella terza giornata del campionato diA dimaschile. La formazione di Vitucci si è imposta sulla matricola piemontese al termine di una partita condotta costantemente in vantaggio. CalcioC girone C, anticipo: Avellino -...Ha preso il via con gli anticipi della prima giornata il campionato di serie C Gold di basket. Tre le gare disputate oggi, due nel girone bianco e una in quello azzurro. Nel primo concentramento ...