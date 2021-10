Basket, Serie A 2021/2022: Brindisi batte Tortona 78-87, cronaca e tabellino (Di sabato 9 ottobre 2021) Happy Casa Brindisi batte Bertram Derthona Tortona per 78-87 nella sfida valida per la terza giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket e conquista il suo secondo successo in questa stagione. Il miglior marcatore della partita è Josh Perkins con 26 punti davanti al suo compagno Jeremy Lamar Chappell che si ferma a quota 17. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE Il match parte fortissimo, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno i primi punti. Sugli scudi Perkins che porta i suoi a chiudere la prima frazione 18-24. Il secondo quarto è invece, se possibile, ancora più serrato, spesso il risultato rimane in parità: 27, poi 35. Spesso sono pochi i punti tra le due frazioni e si finisce all’intervallo 42-44. Il terzo quarto rimane anche esso ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Happy CasaBertram Derthonaper 78-87 nella sfida valida per la terza giornata dellaA1die conquista il suo secondo successo in questa stagione. Il miglior marcatore della partita è Josh Perkins con 26 punti davanti al suo compagno Jeremy Lamar Chappell che si ferma a quota 17. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE Il match parte fortissimo, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno i primi punti. Sugli scudi Perkins che porta i suoi a chiudere la prima frazione 18-24. Il secondo quarto è invece, se possibile, ancora più serrato, spesso il risultato rimane in parità: 27, poi 35. Spesso sono pochi i punti tra le due frazioni e si finisce all’intervallo 42-44. Il terzo quarto rimane anche esso ...

