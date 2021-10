Basket, seconda giornata di Serie A: derby lombardo tra Milano e Varese, Venezia-Virtus Bologna il big match (Di sabato 9 ottobre 2021) Prosegue senza sosta la regular season della Serie A di Basket. Sono in programma già stasera due anticipi per la terza giornata, che proseguirà domani domenica 10 ottobre con i restanti match, alcuni dei quali sicuramente interessanti. Ad inaugurare il turno sarà la sfida tra la Dolomiti Energia Trentino e la Vanoli Cremona (19:00). I padroni di casa continuano la ricerca della prima vittoria in questa stagione 2021-2022 (ancora a zero tra la fase a gironi della Supercoppa Italiana e le prime due giornate di campionato, dove però Trento ha incrociato le due corazzate Virtus Bologna ed Olimpia Milano). Coach Molin sta lavorando duramente in palestra con i suoi ragazzi, per provare a scuoterli e trovare un successo che darebbe sicuramente morale. La Vanoli Cremona, ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Prosegue senza sosta la regular season dellaA di. Sono in programma già stasera due anticipi per la terza, che proseguirà domani domenica 10 ottobre con i restanti, alcuni dei quali sicuramente interessanti. Ad inaugurare il turno sarà la sfida tra la Dolomiti Energia Trentino e la Vanoli Cremona (19:00). I padroni di casa continuano la ricerca della prima vittoria in questa stagione 2021-2022 (ancora a zero tra la fase a gironi della Supercoppa Italiana e le prime due giornate di campionato, dove però Trento ha incrociato le due corazzateed Olimpia). Coach Molin sta lavorando duramente in palestra con i suoi ragazzi, per provare a scuoterli e trovare un successo che darebbe sicuramente morale. La Vanoli Cremona, ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA EUROLEGA 2^ GIORNATA, BASKONIA-AX MILANO 64-76 Il team di Coach Messina alla seconda vittoria in 2 gare… - flamminiog : RT @SkySport: ULTIM'ORA EUROLEGA 2^ GIORNATA, BASKONIA-AX MILANO 64-76 Il team di Coach Messina alla seconda vittoria in 2 gare #SkySport #… - FaraoneLino : Basket serie B. Pallacanestro Roseto: seconda giornata di campionato al PalaMaggetti contro Imola - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA EUROLEGA 2^ GIORNATA, BASKONIA-AX MILANO 64-76 Il team di Coach Messina alla seconda vittoria in 2 gare #SkySport #… - AntonioCampo4 : RT @fanpage: Olimpia Milano straordinaria! Seconda vittoria consecutiva in Eurolega -