Basket | preseason Nba | successo di Brooklyn su Milwaukee

(Di sabato 9 ottobre 2021) New York, 9 ott. – (Adnkronos) – Seconda vittoria in fila inperche, anche senza Kyrie Irving fuori causa per mancato vaccino, sconfiggono 119-115 iBucks, campioni Nba in carica. I Nets si godono un Kevin Durant da 18 punti in 23 minuti, a cui fa da perfetto complemento Joe Harris – autore di 15 punti con 5/6 dall’arco. La lista degli indisponibili (e dei giocatori tenuti a riposo) è decisamente più lunga in casa Bucks, che combattono fino alla fine con le riserve e grazie ai 30 punti di Jordan Nwora e ai 20 con 11 rimbalzi di Sandro Mamukelashvili. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

I risultati delle partite della preseason Nba: Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 121 - 114; Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks 119 - 115; Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 112 - 114 (dts); Chicago Bulls - New Orleans