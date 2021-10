Ballottaggi Roma, Michetti: “Vorrei Bertolaso come commissario per i problemi della città. È il miglior tecnico che abbiamo in Italia” (Di sabato 9 ottobre 2021) Enrico Michetti vuole Guido Bertolaso al suo fianco in caso di elezione. Il candidato del centrodestra – che sfiderà Roberto Gualtieri nei Ballottaggi per la scelta del prossimo sindaco di Roma – ha tirato in ballo l’ex capo della Protezione Civile per un ruolo commissariale mirato a “risolvere i problemi” della città, come fatto in campagna elettorale già Carlo Calenda. Nello specifico, il riferimento di Michetti è a rifiuti e Giubileo: “Mi piacerebbe che Guido Bertolaso assumesse un ruolo commissariale per contribuire a risolvere i problemi di Roma, così come fece con il governo Berlusconi per risolvere l’emergenza rifiuti a Napoli e con il sindaco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Enricovuole Guidoal suo fianco in caso di elezione. Il candidato del centrodestra – che sfiderà Roberto Gualtieri neiper la scelta del prossimo sindaco di– ha tirato in ballo l’ex capoProtezione Civile per un ruolo commissariale mirato a “risolvere ifatto in campagna elettorale già Carlo Calenda. Nello specifico, il riferimento diè a rifiuti e Giubileo: “Mi piacerebbe che Guidoassumesse un ruolo commissariale per contribuire a risolvere idi, cosìfece con il governo Berlusconi per risolvere l’emergenza rifiuti a Napoli e con il sindaco ...

Advertising

you_trend : Tra i 44 comuni italiani con più di 100.000 abitanti (dati Istat al 1° gennaio 2021), dopo i ballottaggi a Roma e T… - pdnetwork : Nei #ballottaggi ci giochiamo una partita tutta nuova. A #Trieste, #Roma, #Torino e in tutti gli altri comuni inter… - MonicaCirinna : La vittoria di @EnricoLetta a Siena a quelle di Sala, Lepore e Manfredi dimostrano che il @pdnetwork è guida del ce… - fattoquotidiano : Ballottaggi Roma, Michetti: “Vorrei Bertolaso come commissario per i problemi della città. È il miglior tecnico che… - loris30999 : RT @SBidimedia: #Elezionicomunali2021 - BALLOTTAGGI E SARDEGNA, I PRONOSTICI DI BIDIMEDIA: ??Roma Csx ??Torino Csx ??Trieste Cdx ??Savona Csx… -