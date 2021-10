Austria, premier Kurz annuncia le dimissioni (Di sabato 9 ottobre 2021) Il cancelliere popolare Austriaco Sebastian Kurz ha annunciato stasera le dimissioni dopo lo scandalo corruzione che lo ha travolto. "Ho proposto al presidente Alexander Van der Bellen il ministero ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) Il cancelliere popolareco Sebastianhato stasera ledopo lo scandalo corruzione che lo ha travolto. "Ho proposto al presidente Alexander Van der Bellen il ministero ...

Advertising

Klevis_Gjoka : Le dimissioni del premier Kurtz in Austria sino il trionfo del giustizialismo. Spero non sia costretto a lasciare l… - Mirko92982183 : RT @agambella: Oggi in Unione Europea da segnalare la sconfitta del premier Babis in Cechia e le dimissioni del Cancelliere Kurz in Austria… - fisco24_info : Austria, premier Kurz annuncia le dimissioni: E indica il ministro degli Esteri Schallenberg come successore - MonicaMofanta : RT @agambella: Oggi in Unione Europea da segnalare la sconfitta del premier Babis in Cechia e le dimissioni del Cancelliere Kurz in Austria… - iconanews : Austria, premier Kurz annuncia le dimissioni -