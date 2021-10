Advertising

Anna302478978 : GRANDI PULIZIE AUTUNALI COSA STA SUCCEDENDO DOPO L'AUSTRIA ANCHE LA REPUBBLICA CECA A QUANDO IL NOSTRO PAESE ? - donvaccarelli : RT @Agenzia_Ansa: Austria: il premier Kurz annuncia le dimissioni #ANSA - Agenzia_Ansa : Austria: il premier Kurz annuncia le dimissioni #ANSA - giornaleradiofm : Approfondimenti: Austria, premier Kurz annuncia le dimissioni: (ANSA) - BOLZANO, 09 OTT - Il cancelliere popolare a… - Klevis_Gjoka : Le dimissioni del premier Kurtz in Austria sino il trionfo del giustizialismo. Spero non sia costretto a lasciare l… -

Ultime Notizie dalla rete : Austria premier

Il cancelliere popolare austriaco Sebastian Kurz ha annunciato stasera le dimissioni dopo lo scandalo corruzione che lo ha travolto. "Ho proposto al presidente Alexander Van der Bellen il ministero ...Parlando all'emittente statunitense Fox News, vicina all'ex presidente Donald Trump , il...infelix 'Non accoglieremo nel nostro Paese nessun afghano in fuga, non sotto il mio potere'. ...Il cancelliere popolare austriaco Sebastian Kurz ha annunciato stasera le dimissioni dopo lo scandalo corruzione che lo ha travolto. (ANSA) ...VIENNA - Il cancelliere Sebastian Kurz, travolto da un'inchiesta della procura anti-corruzione, ha annunciato questa sera le proprie dimissioni. L'attuale ministro degli Esteri Alexander Schallenberg ...