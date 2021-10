Austria, Kurz si dimette travolto da indagini per favoreggiamento alla corruzione (Di sabato 9 ottobre 2021) Il cancelliere Austriaco Sebastian Kurz ha annunciato le proprie dimissioni. Il leader è indagato per favoreggiamento alla corruzione. “Le accuse sono false e lo dimostrerò“, ha annunciato in diretta tv, per poi pero’ aggiungere che “sarebbe irresponsabile lasciare il Paese nel caos e nello stallo, come sarebbe irresponsabile l’esperimento di una coalizione a quattro che dipenderebbe dalle grazie dell’ultradestra di Herbert Kickl. Pongo l’interesse del Paese davanti al mio“. Kurz ha annunciato di aver proposto al presidente Alexander Van der Bellen come successore il ministro degli Esteri, Alexander Schallenberg, nel tentativo di continuare a garantire al suo partito la guida del governo che altrimenti passerebbe inevitabilmente in altre mani. Il giovane leader del partito ... Leggi su strumentipolitici (Di sabato 9 ottobre 2021) Il cancelliereco Sebastianha annunciato le proprie dimissioni. Il leader è indagato per. “Le accuse sono false e lo dimostrerò“, ha annunciato in diretta tv, per poi pero’ aggiungere che “sarebbe irresponsabile lasciare il Paese nel caos e nello stallo, come sarebbe irresponsabile l’esperimento di una coalizione a quattro che dipenderebbe dalle grazie dell’ultradestra di Herbert Kickl. Pongo l’interesse del Paese davanti al mio“.ha annunciato di aver proposto al presidente Alexander Van der Bellen come successore il ministro degli Esteri, Alexander Schallenberg, nel tentativo di continuare a garantire al suo partito la guida del governo che altrimenti passerebbe inevitabilmente in altre mani. Il giovane leader del partito ...

Advertising

borghi_claudio : Il simpatico 'frugale'. Austria, Kurz si dimette - @RSInews - ignaziocorrao : In #Austria si dimette il Cancelliere Sebastian #Kurz , indagato per favoreggiamento e corruzione. A quando qualch… - fattoquotidiano : Austria, si dimette il cancelliere Sebastian Kurz dopo l’accusa di favoreggiamento della corruzione - MurielMuriella : RT @borghi_claudio: Il simpatico 'frugale'. Austria, Kurz si dimette - @RSInews - smilypapiking : RT @velo_di_maia: #Kurz si è dimesso travolto dallo scandalo: ha pagato la sua propaganda con soldi pubblici! Questo è accaduto in Austria.… -

Ultime Notizie dalla rete : Austria Kurz Austria: sondaggio, Popolari crollano dopo scandalo Kurz Nel primo sondaggio effettuato dopo lo scoppio dello scandalo che ha travolto l'ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz, sostituito a capo del governo dal suo ex ministro degli Esteri Alexander Schallenberg, crolla il suo partito, la Oevp. I Popolari, secondo i dati dell'istituto Market pubblicati dal quotidiano ...

Nei sondaggi crollano i Popolari dopo lo scandalo Kurz Dopo lo scoppio dello scandalo che ha travolto l'ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz, sostituito a capo del governo dal suo ex ministro degli Esteri Alexander Schallenberg, l'Oevp perde consensi. I Popolari, secondo i dati dell'istituto Market pubblicati dal quotidiano Der ...

Austria: Schallenberg nominato cancelliere dopo le dimissioni di Kurz, giura lunedì Il Sole 24 ORE Austria: media, fermata sondaggista dell'inchiesta Kurz ' stata fermata la sondaggista, coinvolta nell'inchiesta della procura anti-corruzione di Vienna che ha portato alle dimissioni del cancelliere Sebastian Kurz. Il provvedimento restrittivo sarebbe sca ...

Il tecnico Burgthether sull’Austria: “Solo in discesa” Kušej ha parlato di uno "sviluppo preoccupante" e di una "spirale all'indietro" di tempi in cui c'era più "affidabilità": "Sono anni che sono davvero in ...

Nel primo sondaggio effettuato dopo lo scoppio dello scandalo che ha travolto l'ex cancelliere austriaco Sebastian, sostituito a capo del governo dal suo ex ministro degli Esteri Alexander Schallenberg, crolla il suo partito, la Oevp. I Popolari, secondo i dati dell'istituto Market pubblicati dal quotidiano ...Dopo lo scoppio dello scandalo che ha travolto l'ex cancelliere austriaco Sebastian, sostituito a capo del governo dal suo ex ministro degli Esteri Alexander Schallenberg, l'Oevp perde consensi. I Popolari, secondo i dati dell'istituto Market pubblicati dal quotidiano Der ...' stata fermata la sondaggista, coinvolta nell'inchiesta della procura anti-corruzione di Vienna che ha portato alle dimissioni del cancelliere Sebastian Kurz. Il provvedimento restrittivo sarebbe sca ...Kušej ha parlato di uno "sviluppo preoccupante" e di una "spirale all'indietro" di tempi in cui c'era più "affidabilità": "Sono anni che sono davvero in ...