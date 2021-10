Austria | Kurz annuncia le dimissioni

Advertising

borghi_claudio : Il simpatico 'frugale'. Austria, Kurz si dimette - @RSInews - fattoquotidiano : Austria, si dimette il cancelliere Sebastian Kurz dopo l’accusa di favoreggiamento della corruzione - carlosibilia : #Kurz nel 2020: '@GiuseppeConteIT , è considerato dall'Austria un esempio negativo. No aiuti all'Italia, li spreche… - KarimPierini : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ??????Ginevra, Basilea: manifestazioni contro legge covid.????Assalto squadrista a sede CGIL. Scontri a Roma… - AhiMaria1 : Il Nuovo Ordine perde una bella pedina. Vi devo vedere cadere come foglie. Mercenari! -

Ultime Notizie dalla rete : Austria Kurz

... dei concetti, dei gesti; ed è, forse, la parte più difficile dell'arte comica: insopportabile se pare ricercato, diventa mirabile quando è […] di Daniele Luttazzi Cancelliere d'...- Dopo giorni di pressione politica, il cancelliere austriaco Sebastianha rassegnato le dimissioni. Il cancelliere è stato travolto da un'inchiesta della procura anti - corruzione e accusato di ...Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz si è dimesso dopo essere stato indagato in un'indagine per corruzione e favoreggiamento. Kurz ha ribadito che le accuse contro di lui sono «false» e basate su s ...Dopo le indagini per favoreggiamento e corruzione, il cancelliere Sebastian Kurz, ha dato le dimissioni dalla guida dell’esecutivo di Vienna.