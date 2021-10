Austria | il cancelliere Kurz verso le dimissioni dopo lo scandalo dei sondaggi

(Di sabato 9 ottobre 2021) Ledi Sebastiansarebbero imminenti. È quanto scrive la stampaca in merito alle ultime notizie sul, che nei giorni scorsi è stato travolto da un’inchiesta della procura anti-corruzione.dovrebbe parlare attorno alle 19:30. Nel caso in cui il passo indietro venisse confermato, l’attuale ministro degli Esteri Alexander Schallenberg potrebbe subentrare e guidare il governo dei popolari di Övp e dei Verdi. L’inchiesta – nella quale è imputato per favoreggiamento della corruzione – riguarda deipubblicati dal quotidiano Oesterreich e della tv privata oe24, che sarebbero stati pagati dal ministero delle Finanze per favorire «esclusivamente» il partito di. Il 6 ottobre sono state eseguite delle perquisizioni nella ...

Secondo la stampa austriaca, sono imminenti le dimissioni delSebastian Kurz , travolto da un'inchiesta della procura anti - corruzione . Per le 19.30 è previsto uno statement. In caso di dimissioni, l'attuale ministro degli Esteri Alexander ...infelix 'Non accoglieremo nel nostro Paese nessun afghano in fuga, non sotto il mio potere'. Ad affermarlo in una recente intervista a La Stampa è Sebastian Kurz, il 35enne...Secondo la stampa austriaca, sono imminenti le dimissioni del cancelliere Sebastian Kurz, travolto da un'inchiesta della procura anti-corruzione. Per le 19.30 è previsto un annuncio. In caso di dimiss ...Sono imminenti le dimissioni del cancelliere Sebastian Kurz, travolto da un’inchiesta della procura anti-corruzione ...