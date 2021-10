Austria, il cancelliere Kurz si dimette dopo lo scandalo sondaggi con accuse di corruzione (Di sabato 9 ottobre 2021) Il cancelliere popolare Austriaco Sebastian Kurz ha annunciato le dimissioni dopo lo scandalo corruzione che lo ha travolto. Ci sarebbero state irregolarità nel finanziamento con fondi pubblici di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 ottobre 2021) Ilpopolareco Sebastianha annunciato le dimissioniloche lo ha travolto. Ci sarebbero state irregolarità nel finanziamento con fondi pubblici di ...

