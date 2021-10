Austria, il cancelliere Kurz si dimette: al suo posto il ministro degli Esteri Schallenberg (Di sabato 9 ottobre 2021) Sebastian Kurz si è dimesso. Ad annunciarlo è stato lo stesso cancelliere Austriaco in una conferenza stampa tenutasi alle 19:30 di oggi, 9 ottobre. La stampa Austriaca aveva già anticipato la notizia nelle ore precedenti. Nei giorni scorsi il cancelliere è stato travolto da un’inchiesta della procura anti-corruzione. A prendere il suo posto sarà il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg, che guiderà il governo dei popolari di Övp e dei Verdi. L’inchiesta – nella quale è imputato per favoreggiamento della corruzione – riguarda dei sondaggi pubblicati dal quotidiano Oesterreich e della tv privata oe24, che sarebbero stati pagati dal ministero delle Finanze per favorire «esclusivamente» il partito di ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021) Sebastiansi è dimesso. Ad annunciarlo è stato lo stessoco in una conferenza stampa tenutasi alle 19:30 di oggi, 9 ottobre. La stampaca aveva già anticipato la notizia nelle ore precedenti. Nei giorni scorsi ilè stato travolto da un’inchiesta della procura anti-corruzione. A prendere il suosarà ilAlexander, che guiderà il governo dei popolari di Övp e dei Verdi. L’inchiesta – nella quale è imputato per favoreggiamento della corruzione – riguarda dei sondaggi pubblicati dal quotidiano Oesterreich e della tv privata oe24, che sarebbero stati pagati dal ministero delle Finanze per favorire «esclusivamente» il partito di ...

