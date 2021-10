Atalanta, brutta tegola dalla Nazionale: un titolare infortunato! (Di sabato 9 ottobre 2021) Per l’Atalanta arrivano brutte notizie dalla Nazionale. Djimsiti ha rimediato una frattura all’avambraccio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore albanese, dovrebbe restare lontano dal terreno di gioco per circa un mese. Si allunga così la lista degli indisponibili per Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Dea, dopo Hateboer e Gosens, dovrà fare a meno anche di Djimsiti L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio Nazionale e interNazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 9 ottobre 2021) Per l’arrivano brutte notizie. Djimsiti ha rimediato una frattura all’avambraccio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore albanese, dovrebbe restare lontano dal terreno di gioco per circa un mese. Si allunga così la lista degli indisponibili per Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Dea, dopo Hateboer e Gosens, dovrà fare a meno anche di Djimsiti L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcioe inter

