Atalanta, ancora una tegola: Djimsiti si frattura il braccio (Di sabato 9 ottobre 2021) Si tratta del quinto infortunio pesante in casa nerazzurra. Il difensore albanese, in questo avvio di stagione, era sempre stato utilizzato Leggi su itasportpress (Di sabato 9 ottobre 2021) Si tratta del quinto infortunio pesante in casa nerazzurra. Il difensore albanese, in questo avvio di stagione, era sempre stato utilizzato

sportli26181512 : Albania, frattura all'avambraccio sinistro per Djimsiti: almeno un mese di stop: Il difensore dell'Atalanta è stato… - _marcoL1_ : La Fiorentina si giocherà il 7 posto con l'Atalanta ma non siete ancora pronti - AleLMGO : @Cianciu75 Vero, ed effettivamente ci sono delle realtà calcistiche che negli ultimi sono cresciute esponenzialment… - iltonaliano99 : @Atalanta_BC Leao 3-2 è finita sto ancora godendo - BigMike94187085 : @Peppe3112_ Per me non era ancora pronto contro l'Atalanta ma hanno chiesto al ragazzo uno sforzo, ed ora con la pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta ancora Infortunio per Djmsiti, frattura all'avambraccio: fuori un mese Ancora problemi per Gasperini che dopo Pessina, Hateboer e Gosens perde anche Djimsiti. Il difensore ...a Djimsiti è stato un contrasto di gioco col portiere della sua nazionale oltre che ex Atalanta, ...

Qualificazioni Mondiali 2022: la Svizzera doma l'Irlanda del Nord, tutto facile per Inghilterra e Polonia ... la sblocca infatti Skov Olsen del Bologna, quindi tocca a capitan Kjaer su rigore raddoppiare, il poker è servito da Maehle dell'Atalanta e arriva un netto 0 - 4. E' ancora un giocatore della Serie ...

Qualificazioni Mondiali 2022: la Svizzera doma l'Irlanda del Nord, tutto facile per Inghilterra e Polonia La Svizzera soffre ma alla fine viene a capo dell'Irlanda del Nord e si porta così a quota 11 nel girone C, quello dell'Italia. Si complica dunque il cammino degli azzurri nelle qualificazioni ai Mond ...

