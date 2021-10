Assalto squadrista alla Cgil, domani assemblea nazionale d’urgenza del sindacato Segreteria nazionale, un membro è di Martina Franca (Di sabato 9 ottobre 2021) Tweet della Cgil nazionale: Maurizio Landini: “L’Assalto alla sede della Cgil nazionale è un atto di squadrismo fascista. Un attacco alla democrazia, a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere. domani convocata d’urgenza assemblea generale”. L'articolo Assalto squadrista alla Cgil, domani assemblea nazionale d’urgenza del sindacato <small class="subtitle">Segreteria nazionale, un membro è di Martina ... Leggi su noinotizie (Di sabato 9 ottobre 2021) Tweet della: Maurizio Landini: “L’sede dellaè un atto di squadrismo fascista. Un attaccodemocrazia, a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere.convocatagenerale”. L'articolodel , unè di...

Advertising

valeriafedeli : Condanna totale e senza appello per la violenza squadrista dei #nogreenpass contro sedi istituzionali e del sindaca… - StefanoPutinati : RT @lucianocapone: Solidarietà alla @cgilnazionale per l’assalto squadrista di oggi. Spero che tutti gli assalitori vengano identificati e… - Debora72174569 : RT @libera_annclm: L'assalto squadrista alla sede della @cgilnazionale è un atto da condannare e perseguire con rigore. Riflettano però, q… - patpiergentili : RT @GenCar5: Il silenzio di #Lega (e #Fdi) per l'assalto squadrista contro la @cgilnazionale, pone un problema politico ineludibile al gove… - snoopyleft : RT @BaobabExp: Quanto è brutta la piazza reazionaria #NoGreenPassObbligatorio Di più brutto solo l'assalto squadrista alla sede della Cgi… -