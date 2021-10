Assalto alla sede della Cgil, Giuseppe Massafra: «È un attacco alla democrazia» Il segretario confederale, originario di Martina Franca, ha commentato l'irruzione dei no green pass negli uffici del sindacato (Di sabato 9 ottobre 2021) Di Francesco Santoro: «L’Assalto alla Cgil è un attacco alla democrazia. Fascisti pronunciano ancora una volta il termine “libertà” per giustificare una violenza che opprime e calpesta i valori democratici del nostro Paese». Con queste parole il segretario nazionale della Confederazione generale italiana del lavoro, Giuseppe Massafra, originario di Martina Franca, ha commentato il pomeriggio ad alta tensione vissuto a Roma dove un drappello di manifestanti contrari al green pass ha attaccato e occupato la sede centrale del sindacato. Il gruppo ha ... Leggi su noinotizie (Di sabato 9 ottobre 2021) Di Francesco Santoro: «L’è un. Fascisti pronunciano ancora una volta il termine “libertà” per giustificare una violenza che opprime e calpesta i valori democratici del nostro Paese». Con queste parole ilnazionaleConfederazione generale italiana del lavoro,di, hail pomeriggio ad alta tensione vissuto a Roma dove un drappello di manifestanti contrari alha attaccato e occupato lacentrale del. Il gruppo ha ...

