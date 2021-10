Ascolti Tv analisi 8 ottobre 2021 | Conti tiene lontano Signorini Nuzzi | Stallone | Crozza e Ncis vicini Zoro sale al 5 | 2%

Leggi su tvzoom

(Di sabato 9 ottobre 2021) Ammiraglie dominanti, con complessivamente quasi mezzo milione in più di spettatori, ma in un contesto di penetrazione complessiva del mezzo in crescita Maurizio, Gianluigi, la gara dei dolciai, telefilm, film, show e reality. Una spruzzata di calcio internazionale su 20. Di tutto e di più, al venerdì in tv, nella serata del nove. E’ rimasta centrale la sfida tra le ammiraglie: Tale e quale show (ieri ha vinto Pierpaolo Pretelli imitando Clementino) si è confrontato con una puntata di Grande Fratello Vip (nella seconda collocazione settimanale) in cui sono state ancora le polemiche tra le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, e poi le dinamiche della famiglia Goria/Ruta, le sorelle Selassie, Katia Riccarelli e Giucas Casella, Alex Belli, Francesca Cipriani, tra i vari ...