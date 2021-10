Ascolti TV 8 ottobre, GF VIP al 17% con Francesca Cipriani che tira i capelli a Giucas (VIDEO) (Di sabato 9 ottobre 2021) Ascolti TV promettenti quelli ottenuti nella giornata di venerdì 8 ottobre 2021. Nel Prime Time sono stati trasmessi due programmi di punta: Tale e Quale Show e Grande Fratello Vip. Ottimi risultati per i due game show di Rai 1 che continuano ad ottenere ottimi riscontri nelle rispettive fasce orarie, regalando divertimento e svago al loro pubblico. Ascolti TV 8 ottobre, follia al Grande Fratello Vip: Francesca Cipriani strappa i capelli a Casella e scardina una porta! In prima serata Rai 1 ha avuto la meglio sulle trasmissioni rivali con Tale e Quale Show capace di attirare davanti agli schermi 4.2 milioni di telespettatori, pari ad uno share del 21.8%. Non male, ma nemmeno eccellente, il reality show di Canale 5. Basti pensare che la puntata del ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 9 ottobre 2021)TV promettenti quelli ottenuti nella giornata di venerdì 82021. Nel Prime Time sono stati trasmessi due programmi di punta: Tale e Quale Show e Grande Fratello Vip. Ottimi risultati per i due game show di Rai 1 che continuano ad ottenere ottimi riscontri nelle rispettive fasce orarie, regalando divertimento e svago al loro pubblico.TV 8, follia al Grande Fratello Vip:strappa ia Casella e scardina una porta! In prima serata Rai 1 ha avuto la meglio sulle trasmissioni rivali con Tale e Quale Show capace di atre davanti agli schermi 4.2 milioni di telespettatori, pari ad uno share del 21.8%. Non male, ma nemmeno eccellente, il reality show di Canale 5. Basti pensare che la puntata del ...

