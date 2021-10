Arriva la serie-evento “SISSI” | su Canale 5 Ecco quando

(Di sabato 9 ottobre 2021) “su5, lunedì 11 ottobre, che ripercorre la vita della duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di Imperatrice d’Austria. Mediaset si è aggiudicata i diritti della nuova” che ripercorre la vita della duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di Imperatrice d’Austria. Attesa in tutta Europa, laprodotta dalla tv tedesca RTL con Beta Film verrà presentata in anteprima mondiale a Cannes lunedì 11 ottobre 2021. Leggi anche –> scherzi a partegli scherzi che vedremo domenica 10 ottobre Composta da sei episodi di un’ora, l’opera – titolo originale “Sisi” – è incentrata sulla figura dell’Imperatrice Elisabetta, resa indimenticabile dal film con Romy Schneider, che in questa ...

