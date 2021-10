Ares Gate, perizia calligrafica sulle lettere di Teodosio Losito ad Alberto Tarallo (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Pubblico Ministero ha disposto che sulle lettere scritte da Teodosio Losito ad Alberto Tarallo venga effettuata la perizia calligrafica nell'ambito dell'inchiesta Ares Gate. Torna l'Ares Gate: è stata disposta la perizia calligrafica sulle lettere di Teodosio Losito ad Alberto Tarallo prima del suicidio. Il caso, scoppiato, all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, vuole fare chiarezza sulla morte dello sceneggiatore. La Ares Film è stata fondata dal produttore Alberto Tarallo e dallo ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Pubblico Ministero ha disposto chescritte daadvenga effettuata lanell'ambito dell'inchiesta. Torna l': è stata disposta ladiadprima del suicidio. Il caso, scoppiato, all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, vuole fare chiarezza sulla morte dello sceneggiatore. LaFilm è stata fondata dal produttoree dallo ...

