Apple e il progetto Iron Heart: che cos'è e perchè è collegato a Car Play (Di sabato 9 ottobre 2021) La multinazionale di Cupertino Apple starebbe lavorando ad un nuovo progetto che andrebbe ad integrare la piattaforma di infotainment per le auto CarPlay: si tratta di IronHeart, che tradotto significa cuore d'acciaio, e ora vi spieghiamo di cosa si tratti. IronHeart, nuovo progetto Apple: come funzionaL'idea dell'azienda californiana è quella di integrare CarPlay con una serie di funzionalità sempre più all'avanguardia che possano controllare varie funzioni dell'auto come ad esempio il sistema dell'aria condizionata, il riscaldamento dei sedili, la radio, e via discorrendo: in poche parole si punta a controllare l'auto con una sola app.

