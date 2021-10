Anticipazioni Verissimo sabato 9 ottobre in tv | gli ospiti di oggi

(Di sabato 9 ottobre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento con il salotto televisivo più amato dal pubblico di Canale 5, concondotto da Silvia Toffanin. Tantissimi gliin studio, tutti pronti a raccontarsi a cuore aperto a partire dalle 16.30. View this post on Instagram A post shared by(@tv): glidiSarannodi Silvia Toffanin: Leonardo Spinazzola, tornato ad allenarsi dopo il brutto infortunio subito con la Nazionale di calcio durante gli Europei, Laura Torrisi e il campione olimpico della staffetta 4×100 di Tokyo Eseosa Fostine Desalu. E ancora, come...

Advertising

CorriereCitta : Anticipazioni #Verissimo sabato #9ottobre in tv: gli ospiti di oggi - zazoomblog : Verissimo anticipazioni oggi 9 ottobre: Laura Torrisi tra gli ospiti - #Verissimo #anticipazioni #ottobre:… - SocialArtistOF2 : Saranno Laura Torrisi, Martin Castrogiovanni e tanti altri gli ospiti di questa settimana a #Verissimo. - infoitcultura : VERISSIMO, anticipazioni e ospiti di sabato 8 ottobre - tuttopuntotv : Anticipazioni Verissimo, puntata di sabato 9 ottobre: ospiti e novità #verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Verissimo

... vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUIdel 9 Ottobre, tutte le: ospiti fenomenali Mancano ancora pochissime ore e, finalmente, Silvia Toffanin sarà al timone ...Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di, Spinazzola ha raccontato il calvario dell'infortunio e di come, finalmente, stia per vedere la luce in fondo al tunnel: 'Adesso sto bene, questo ...Sabato 9 Ottobre andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, ma sapete quali sono le sue anticipazioni? Scopriamo insieme gli ospiti.La Storia di Samy Youseff al Grande Fratello Vip, l'arrivo in Italia su un barcone nel corso della ottava puntata del reality. Il Video Mediaset ...