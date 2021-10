Anticipazioni Verissimo | puntata del 9 Ottobre | il ritorno in studio di un’amatissima attrice

(Di sabato 9 ottobre 2021) Sabato 9andrà in onda una nuovadi, ma sapete quali sono le sue? Scopriamo insieme gli ospiti. Siamo giunti agli inizi di questo weekend. E, come al solito, siamo giunti ad una nuovadi. Anche quest’oggi, Sabato 9, Silvia Toffanin si metterà al timone di una nuovo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

SocialArtistOF2 : Saranno Laura Torrisi, Martin Castrogiovanni e tanti altri gli ospiti di questa settimana a #Verissimo. - infoitcultura : VERISSIMO, anticipazioni e ospiti di sabato 8 ottobre - tuttopuntotv : Anticipazioni Verissimo, puntata di sabato 9 ottobre: ospiti e novità #verissimo - maaparliamodime : QUANDO ESCONO LE ANTICIPAZIONI DI VERISSIMO? C’È UNA GUERRA INTERNA IN CORSO - infoitcultura : Verissimo, anticipazioni domenica 3 ottobre: Gabriel Garko e Francesca Neri tra gli ospiti -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Verissimo

Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di, Spinazzola ha raccontato il calvario dell'infortunio e di come, finalmente, stia per vedere la luce in fondo al tunnel: 'Adesso sto bene, questo ...La trasmissione è già stata registrata nei giorni scorsi, e ovviamente sono uscite poco fa lesu ciò che ha detto Laura Torrisi ada Silvia Toffanin . In questa occasione ha ...La Storia di Samy Youseff al Grande Fratello Vip, l'arrivo in Italia su un barcone nel corso della ottava puntata del reality. Il Video Mediaset ...Nella prossima puntata di Verissimo, il calciatore Leonardo Spinazzola ha deciso di commentare l’infortunio subito durante gli Europei.