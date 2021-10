Annalisa ft. Rose Villain, pubblicato il singolo Eva + Eva: testo e significato [VIDEO] (Di sabato 9 ottobre 2021) Disponibile il nuovo singolo di Annalisa con Rose Villain: la cantautrice savonese torna con un estratto dalla riedizione del disco Nuda L’attesa è finita: la cantautrice Annalisa torna in radio con Eva + Eva. Il singolo, estratto dalla riedizione dell’album Nuda, ha visto la collaborazione della rapper milanese Rose Villain. Il brano, disponibile da ieri, era stato anticipato nei giorni scorsi dalla stessa cantante, che aveva voluto lanciare degli indizi ai suoi fan: “Dato che ieri abbiamo crashato tutto – ha annunciato la cantante tre giorni fa, dopo il blackout globale di Facebook, WhatsApp e Instagram – ribadisco che venerdì 8 ottobre esce Eva + Eva feat Rose Villain e voi non siete pronti”, così ... Leggi su lopinionista (Di sabato 9 ottobre 2021) Disponibile il nuovodicon: la cantautrice savonese torna con un estratto dalla riedizione del disco Nuda L’attesa è finita: la cantautricetorna in radio con Eva + Eva. Il, estratto dalla riedizione dell’album Nuda, ha visto la collaborazione della rapper milanese. Il brano, disponibile da ieri, era stato anticipato nei giorni scorsi dalla stessa cantante, che aveva voluto lanciare degli indizi ai suoi fan: “Dato che ieri abbiamo crashato tutto – ha annunciato la cantante tre giorni fa, dopo il blackout globale di Facebook, WhatsApp e Instagram – ribadisco che venerdì 8 ottobre esce Eva + Eva feate voi non siete pronti”, così ...

