Andorra-Inghilterra, Tammy Abraham segna il gol del 3-0 (VIDEO) (Di sabato 9 ottobre 2021) Anche Tammy Abraham si iscrive al tabellino di Andorra-Inghilterra, match del gruppo I delle Qualificazioni Mondiali 2022. L'attaccante della Roma si avventa sul cross dalla sinistra con un taglio sul primo palo, con la difesa locale a dir poco immobile e colpevole. Arriva così il gol del 3-0 per un match che avvicina i vice-campioni d'Europa alla qualificazione diretta a Qatar 2022.

