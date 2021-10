Ancora 46 morti | strage di non vaccinati | bollettino | i nuovi dati e il confronto terrificante

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 ottobre 2021) Pandemia quasi finita, dice Mario Draghi. Manon è arrivata l'ora del “liberi tutti”, anzi il Green Pass che verrà esteso a tutto il mondo del lavoro a partire dal 15 ottobre serve proprio a mantenere alta l'attenzione e ad evitare ricadute fino a quando il pericolo non sarà del tutto passato. La situazione epidemiologica dell'Italia continua però a rimanere sotto controllo, nonostante il numero di decessi giornalieri siarilevante. Ed è anche inevitabile, dato che ci sono milioni di persone che hanno deliberatamente scelto di rischiare la vita non vaccinandosi. Ildi oggi, sabato 9 ottobre, rilasciato al ministero della Salute dà conto di 2.748 contagiati, 3.325 guariti e 46a fronte di 344.969 tamponi analizzati, con il tasso di positività rilevato allo 0,8 per cento (-0,3 ...