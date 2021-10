Amici 21, Quarta Puntata: Maria De Filippi e La Sfuriata Contro Gli Allievi! (Di sabato 9 ottobre 2021) Amici 21, Quarta Puntata: due maglie vengono sospese a causa del comportamento degli alunni, mentre ci sono tante riconferme ed anche delle sorprese… Amici 21, Quarta Puntata: due maglie sospese! È stata registrata da poche ore una nuova Puntata della ventunesima edizione di Amici. Gran parte degli alunni sono stati messi alla prova e per alcuni di loro è arrivata anche la sospensione della maglia. Innanzitutto è previsto un cambiamento importante dal punto di vista della programmazione. Solo nel caso di questa Quarta Puntata, infatti, Amici di Maria De Filippi andrà in onda il lunedì e non la domenica. La Puntata si apre con la sfida di Mattia ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 9 ottobre 2021)21,: due maglie vengono sospese a causa del comportamento degli alunni, mentre ci sono tante riconferme ed anche delle sorprese…21,: due maglie sospese! È stata registrata da poche ore una nuovadella ventunesima edizione di. Gran parte degli alunni sono stati messi alla prova e per alcuni di loro è arrivata anche la sospensione della maglia. Innanzitutto è previsto un cambiamento importante dal punto di vista della programmazione. Solo nel caso di questa, infatti,diDeandrà in onda il lunedì e non la domenica. Lasi apre con la sfida di Mattia ...

