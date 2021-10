Amici 21 | anticipazioni puntata di domenica 10 ottobre

(Di sabato 9 ottobre 2021) Giovedì 72021, è stata registrata una nuovadi21, quella che verrà trasmessa in prima visione su Canale 5102021. Chi ha visto le riprese, racconta che i sei professori sono stati chiamati a giudicare le quattro sfide che la produzione ha assegnato ai ragazzi come provvedimento disciplinare, a causa del disordine creato in casetta. I ballerini Cristian e Mattia e i cantanti Luigi e LDA si sono scontrati con degli aspiranti allievi, e per loro fortuna sono riusciti a batterli.21:nuovaLa terza settimana trascorsa dagli allievi all’interno della scuola diè stata decisamente movimentata. I telespettatori, attraverso uno dei daytime trasmessi in TV, sono stati ...

Ma non è stato subito amore: sono stati prima migliori, poi è scattato qualcosa. L'inizio ... di Silvana Palazzo)seconda puntata 'Scene da un Matrimonio' Scene da un matrimonio , il ...21/registrazione 7 ottobre: Elisabetta in sfida, Inder a rischio Luigi Strangis parla del diabete ad2021 Rudy Zerbi ha spiegato a Luigi di non gradire la leggerezza con ...Giovedì 7 ottobre 2021, è stata registrata una nuova puntata di Amici 21, quella che verrà trasmessa in prima visione su Canale 5 domenica 10 ottobre 2021. Chi ha visto le riprese, racconta che i sei ...Non solo la danza e la conduzione in tv, Stefano De Martino, 32 anni appena compiuti, affina le sue doti in tutti i campi dello spettacolo.