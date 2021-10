Amedeo Goria di nuovo papà? Le foto sospette al GF Vip 6 e la sua reazione dopo la puntata (Di sabato 9 ottobre 2021) Amedeo Goria ha superato indenne la nomination al GF Vip 6. Finito al televoto insieme a Samy Youssef e Nicola Pisu, il cronista sportivo è stato graziato dal pubblico, che ha scelto di far uscire per sempre dalla Casa più spiata d’Italia il modello di origine egiziana. Venerdì 8 ottobre, sul finire della diretta, Samy Youssef ha salutato i vipponi e raggiunto Tommaso Eletti e Andrea Casalino, già eliminati nelle scorse settimane. Ma per Amedeo Goria è stata sicuramente una serata intensa quella di venerdì 8 ottobre 2021: nomination a parte, ha ricevuto la sorpresa della sua ex moglie Maria Teresa Ruta e anche una, decisamente più inaspettata ma in fondo non proprio sicura, dell’attuale compagna Vera Miales. Nei giorni scorsi quest’ultima è finita su tutti i siti e giornali per un pancino sospetto: le ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 ottobre 2021)ha superato indenne la nomination al GF Vip 6. Finito al televoto insieme a Samy Youssef e Nicola Pisu, il cronista sportivo è stato graziato dal pubblico, che ha scelto di far uscire per sempre dalla Casa più spiata d’Italia il modello di origine egiziana. Venerdì 8 ottobre, sul finire della diretta, Samy Youssef ha salutato i vipponi e raggiunto Tommaso Eletti e Andrea Casalino, già eliminati nelle scorse settimane. Ma perè stata sicuramente una serata intensa quella di venerdì 8 ottobre 2021: nomination a parte, ha ricevuto la sorpresa della sua ex moglie Maria Teresa Ruta e anche una, decisamente più inaspettata ma in fondo non proprio sicura, dell’attuale compagna Vera Miales. Nei giorni scorsi quest’ultima è finita su tutti i siti e giornali per un pancino sospetto: le ...

Advertising

trevarrowryen : Dopo l’eliminazione di ieri vi meritate solo centinaia di blocchi sulla fake gravidanza della baby fidanzata di Amedeo Goria #gfvip - biglittleliees : RT @divanomat: Chiunque abbia votato Amedeo Goria per eliminare Samy e poi stava qua sopra a fare le battaglie femministe e poi a sindacare… - Ily43901982 : @annamar89947557 Ok salvare Nicola ma addirittura salvare anche Amedeo per andare contro Samy colpevole di aver osa… - waitingvhaz : RT @divanomat: Chiunque abbia votato Amedeo Goria per eliminare Samy e poi stava qua sopra a fare le battaglie femministe e poi a sindacare… -