Altro record per Ronaldo: è il giocatore europeo con più presenze in Nazionale. Superato Ramos

Cristiano Ronaldo, dopo l'amichevole di oggi contro il Qatar, ha messo a segno un altro record. L'attaccante portoghese è diventato infatti il giocatore europeo con più presenze in Nazionale (181). Superato anche Sergio Ramos che con la Spagna ne ha raccolte 180. L'ex Juventus punta ora il malese Soh Chin Ann che detiene il record assoluto con 195 presenze.

