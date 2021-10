Altro record per Cristiano Ronaldo: superato Ramos come calciatore europeo più presente in Nazionale (Di sabato 9 ottobre 2021) Ancora un record per Cristiano Ronaldo: con l’amichevole disputata questa sera contro il Qatar, in cui lo stesso CR7 è andato in gol, l’attaccante del Manchester United ha sfondato il muro delle 180 partite, raggiungendo quota 181 presenze con la maglia del suo Portogallo. Il lusitano ha così superato Sergio Ramos, fermo a quota 180 presenze con la Spagna, diventando quindi il calciatore europeo più presente della storia con le maglie delle Nazionali. Davanti all’ex bomber del Real Madrid e della Juventus resta solo il malese Soh Chin Ahn, che con 195 presenze è il calciatore più presente della storia con la maglia della Nazionale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Ancora unper: con l’amichevole disputata questa sera contro il Qatar, in cui lo stesso CR7 è andato in gol, l’attaccante del Manchester United ha sfondato il muro delle 180 partite, raggiungendo quota 181 presenze con la maglia del suo Portogallo. Il lusitano ha cosìSergio, fermo a quota 180 presenze con la Spagna, diventando quindi ilpiùdella storia con le maglie delle Nazionali. Davanti all’ex bomber del Real Madrid e della Juventus resta solo il malese Soh Chin Ahn, che con 195 presenze è ilpiùdella storia con la maglia della. SportFace.

