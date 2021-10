Allerta maltempo arancione per alcune zone del foggiano Puglia, meteo: codice giallo per il resto della regione (Di sabato 9 ottobre 2021) Il bollettino meteorologico è di Allerta gialla oggi per la Puglia. L’aggiornamento delle 4,08 da parte del dipartimento della protezione civile indica peraltro codice arancione per alcune zone del foggiano. In particolare a San Paolo di Civitate registrati 43,4 millimetri di pioggia in quattro ore dalla mezzanotte. (immagini: fonte protezione civile della Puglia) L'articolo Allerta maltempo arancione per alcune zone del foggiano <small class="subtitle">Puglia, meteo: codice giallo per ... Leggi su noinotizie (Di sabato 9 ottobre 2021) Il bollettinorologico è digialla oggi per la. L’aggiornamento delle 4,08 da parte del dipartimentoprotezione civile indica peraltroperdel. In particolare a San Paolo di Civitate registrati 43,4 millimetri di pioggia in quattro ore dalla mezzanotte. (immagini: fonte protezione civile) L'articoloperdel per ...

