Allarme influenza, l'avvertimento dell'esperto: l'inverno sarà una strage (Di sabato 9 ottobre 2021) Un esperto ha lanciato un Allarme in merito all'influenza stagionale di questo inverno. C'è il rischio di oltre 60mila decessi. influenza (AdobeStock)L'influenza stagionale quest'anno potrebbe essere più pericolosa che mai. L'Allarme arriva dal Regno Unito, dove il governo sta esortando le persone a prendere provvedimenti e a fare le vaccinazioni per il richiamo contro il covid-19. Lo scopo è quello di aiutare il Sistema Sanitario Nazionale (SNN) a far fronte questo lungo inverno. Da quando siamo piccoli ci hanno sempre insegnato che per prevenire i sintomi influenzali è bene mangiare determinati cibi ricchi di vitamina C come le arance; ma anche gli alimenti che contengono vitamina E e A come le carote e la zucca. Tutti loro hanno delle proprietà benefiche che ci ...

