Advertising

ilfaroonline : Alitalia, si chiude una storia lunga oltre 70 anni: il 14 ottobre l’ultimo volo - valeriaderosa : #Stellantis chiude #AlfaRomeo. Lo Stato(noi contribuenti)abbiamo dato miliardi a questo gruppo privato, sotto ogni… - scureggione : @JorioAntonio @AlatiGiulio @thetavegaG @Renzo_Pisu @massimodiperna @Loops40994697 @ugoarrigo @UGambini @aledeniz… - Nicco2D : @theu5ua1 Per questo la gente va avvertita, perché leggo di casi di addirittura 6 mesi e capisco che se mi va di lu… - robertomir84 : @Alitalia il volo di rientro a Milano Linate di domenica mi è stato spostato. Necessito di cambio volo e non riesco… -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia chiude

Corriere della Sera

Assistiamo all'assurdo che, proprio oggi, siil primo bando di gara per la vendita del marchio di, che è costituito da un tricolore, cioè dall'elemento distintivo dello Stato - ...Siquesta lunga campagna elettorale segnata dalla lotta politica, dalla sfida tra i partiti, ma ... parlo dei lavoratori di Mps, ma anche di". IL VIDEO "Dove governa la Lega i rifiuti ...Az 1586. È questo il freddo codice alfanumerico che, giovedì prossimo, sigillerà l’epilogo più triste di una storia lunga oltre 70 anni. Un ultimo atto senza lieto fine per la più grande compagnia aer ...Alitalia “è un dossier importante sia a livello cittadino che nazionale. Ci sono oltre 10.500 lavoratori che stanno rischiando di fatto il loro posto perché la nuova compagnia Ita non li riassorbe”. C ...