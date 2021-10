Alitalia, dal 2000 buco nero conti: perdite per 11 miliardi (Di sabato 9 ottobre 2021) Un buco da 11 miliardi. A tanto ammontano le perdite cumulate da Alitalia negli ultimi 20 anni. Due decenni in cui l’ex compagnia di bandiera ha corso verso il baratro inanellando un risultato negativo dietro l’altro, a parte un’unica eccezione di utile nell’esercizio 2002, grazie però a partite straordinarie per la vendita delle azioni a Klm. E, infatti, per vedere la bottom line del conto economico con un risultato netto positivo bisogna riandare alle fine degli ’90, con la gestione di Domenico Cempella, quando l’alleanza strategica con gli olandesi volanti marciava a pieno ritmo. Per Alitalia, il millennio si apre con perdite per 256 milioni nell’anno del clamoroso divorzio da Klm. La situazione peggiora nel 2001 quando sul trasporto aereo si abbatte lo tsunami scatenato ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 ottobre 2021) Unda 11. A tanto ammontano lecumulate danegli ultimi 20 anni. Due decenni in cui l’ex compagnia di bandiera ha corso verso il baratro inanellando un risultato negativo dietro l’altro, a parte un’unica eccezione di utile nell’esercizio 2002, grazie però a partite straordinarie per la vendita delle azioni a Klm. E, infatti, per vedere la bottom line del conto economico con un risultato netto positivo bisogna riandare alle fine degli ’90, con la gestione di Domenico Cempella, quando l’alleanza strategica con gli olandesi volanti marciava a pieno ritmo. Per, il millennio si apre conper 256 milioni nell’anno del clamoroso divorzio da Klm. La situazione peggiora nel 2001 quando sul trasporto aereo si abbatte lo tsunami scatenato ...

