Alfa Romeo, Andretti interessato all’acquisto dell’80% di Sauber (Di sabato 9 ottobre 2021) Dal possibile fallimento del 2016 alla manifestazione d’interesse dell’Andretti Autosport. Il team elvetico che attualmente corre in Formula Uno è sotto la proprietà di Longbow Finance, un fondo d’investimento svizzero collegato a doppio filo al miliardario svedese Finn Rausing. Ora che è tornato il sereno nei conti dell’azienda, una delle famiglie più note del Motorsport sarebbe interessata ad acquisire l’80% di Sauber. Ecco l’indiscrezione finanziaria riportata da Racefans. Novità importanti per Alfa Romeo e Andretti? Le parole Dall’Alfa Romeo Racing tutto tace. La controparte, invece, sembra piuttosto loquace. Ecco le parole di un portavoce della Andretti Autosport che, raggiunto da Racefans, si è sbilanciato sulla possibile acquisizione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Dal possibile fallimento del 2016 alla manifestazione d’interesse dell’Autosport. Il team elvetico che attualmente corre in Formula Uno è sotto la proprietà di Longbow Finance, un fondo d’investimento svizzero collegato a doppio filo al miliardario svedese Finn Rausing. Ora che è tornato il sereno nei conti dell’azienda, una delle famiglie più note del Motorsport sarebbe interessata ad acquisire l’80% di. Ecco l’indiscrezione finanziaria riportata da Racefans. Novità importanti per? Le parole Dall’Racing tutto tace. La controparte, invece, sembra piuttosto loquace. Ecco le parole di un portavoce dellaAutosport che, raggiunto da Racefans, si è sbilanciato sulla possibile acquisizione ...

Advertising

sole24ore : Alfa Romeo e Lancia, ecco i nuovi modelli a partire dal 2022 - ducciosiena : Ma cos’è ? Una vecchia pubblicità dell’Alfa Romeo anni 70/80? … ma dai … ma smettetela di fare queste minchiate , d… - michaelisracing : @Motorsport Andretti Sauber Alfa Romeo Ferrari then. ?? - leon96ify : Tristezza - GulfnewsN : F1 news 2021: Aussie young gun Oscar Piastri ‘deserves’ to racing in Formula One, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo… -