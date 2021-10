Albo d’oro Giro di Lombardia: l’Italia resta in testa con 69 successi, Pogacar regala la prima vittoria alla Slovenia (Di sabato 9 ottobre 2021) Signore e signori, sipario. Il Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione, ha regalato un grande spettacolo. Una corsa partita da Como e terminata a Bergamo dopo 239 km. Una prova che non ha dato respiro ai corridori, impegnati fin dalle prime battute a dare il meglio di loro stessi. Una gara nella quale, come da previsione, il durissimo Passo di Gandia ha esaltato le gambe e le qualità dello sloveno Tadej Pogacar che, partito alla grande su questa erta, ha tenuto botta e terminato al meglio quest’annata a precedere un eccezionale Fausto Masnada che nella sua Bergamo si è dovuto arrendere allo sprint al fenomeno sloveno. Per Pogacar è il primo sigillo al Lombardia ed è la prima firma di questo Paese nella Monumento, mentre ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Signore e signori, sipario. Ildi, ultima Classica Monumento della stagione, hato un grande spettacolo. Una corsa partita da Como e terminata a Bergamo dopo 239 km. Una prova che non ha dato respiro ai corridori, impegnati fin dalle prime battute a dare il meglio di loro stessi. Una gara nella quale, come da previsione, il durissimo Passo di Gandia ha esaltato le gambe e le qualità dello sloveno Tadejche, partitogrande su questa erta, ha tenuto botta e terminato al meglio quest’annata a precedere un eccezionale Fausto Masnada che nella sua Bergamo si è dovuto arrendere allo sprint al fenomeno sloveno. Perè il primo sigillo aled è lafirma di questo Paese nella Monumento, mentre ...

Antonel03012517 : @MazaCiclismo @RuedaPedal Quando una classica ,secondo me ,non permetterebbe a molti sull albo d oro di vincere ogg… - Antonel03012517 : @MazaCiclismo @RuedaPedal La Liegi rispecchia fedelmente, tranne qualche cote, che modificano in base alle condizio… - Citizen7659876 : @barbarab1974 nell’albo d’oro assieme a Montagnier e Raoult - Vlostissimo : Albo d'oro Mondiale: - Vlostissimo : Albo d'oro Coppa America: -

Ultime Notizie dalla rete : Albo d’oro Parigi-Roubaix 2021: il percorso, i settori in pavé, albo d'oro, le novità e dove vederla in tv Eurosport IT