Alberto è morto di Coronavirus in un mese In attesa del vaccino Altro che terza dose | il caso che apre gli occhi all' Italia

Il premier Mario Draghi ha parlato di "fine pandemia vicina". Ma di Coronavirus si continua a morire, soprattutto tra i non vaccinati. Il bollettino dell'8 ottobre recita "30 vittime" nelle ultime 24 ore, sia pure in un quadro clinico e ospedaliero sempre più rassicurante. Ma forse per questo la storia drammatica di Alberto Turchetto è ancora più impressionante. L'imprenditore di Colle Umberto (Treviso) aveva 64 anni e non risultavano particolari patologie pregresse tali da renderlo un "soggetto fragile" a rischio. Aveva deciso di vaccinarsi solo a settembre, pur avendo trascorso l'estate con grande accortezza, riducendo al minimo indispensabile le uscite di casa. Ma il virus non perdona e nonostante la prudenza Turchetto è rimasto contagiato. Si è spento giovedì scorso, mentre era ancora in attesa della prima dose di vaccino.

