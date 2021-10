AKTURKOGLU | LA NUOVA STELLA TURCA

(Di sabato 9 ottobre 2021) Al sesto minuto di Turchia-Norvegia, Karemha trafitto la squadra scandinava portando in vantaggio la sua nazionale. È stata la sua prima rete con la maglia della selezione, arrivata alla quinta presenza. Conosciamo meglio questo giocatore. Karemè nato a Kocaeli, in Turchia, il 21 ottobre 1998. Alto 1.73 m e destro di piede, è un esterno offensivo che può svariare su entrambi i versanti del campo. È costantemente alle ricerca degli spazi e le sue abilità migliori sono l’ampia falcata, che lo rende molto pericoloso quando scatta (con e senza palla), e la rapidità di esecuzione. Possiede, inoltre, una buona tecnica di base ed un ottimo senso del gol pur non essendo un centravanti di ruolo.ha mosso i suoi primi passi nel mondo del pallone con la maglia del Gölcükspor, club che ha ...

La Lazio ha iniziato con il piede sbagliato la sua avventura in Europa League. Contro il Galatasaray Strakosha ha condannato i biancocelesti alla ... Kerem 6.5 (34 st Babel sv); ... Muslera; Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt; Kutlu; Yilmaz, Morutan, Cicaldau,; ... Parte male l'avventura europea della Lazio in Europa League. La formazione di Maurizio Sarri è stata sconfitta a Istanbul dal Galatasaray, nel primo match valido per il Gruppo E. Una clamorosa autoret ...