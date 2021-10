Agrigento | comandante della Polizia sceglie il volontariato al posto della pensione

(Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo oltre quarant'anni di servizio nellaMunicipale di Villafranca Sicula, Calogero Latino è andato in. Ma piuttosto che starsene con le mani in mano, ha scelto di fare il volontario.

Grazie alla quota 100 si è ritirato ma continua a darsi da fare per Villafranca Sicula, paesino nell'ex provincia di Agrigento. Amante dello spettacolo, ha partecipato per molti anni al teatro. Dopo oltre quarant'anni di servizio nella Polizia Municipale di Villafranca Sicula, Calogero Latino è andato in pensione. Ma piuttosto che starsene con le mani in mano, ha scelto di fare il volontario.