Agenda 2030 arriva a Reggio con il Festival dello sviluppo sostenibile

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 9 ottobre 2021) L’istituto alberghiero e turistico di Villa San Giovanni (RC) è stato selezionato e rientra all’interno delnazionaleinsieme all’associazione ambientalista Save Your Globe per il convegno in presenza e in streaming “GREEN SCHOOL PER” che si terrà lunedi 11 ottobre dalle ore 10,00 in aula magna. Ildell’ASVIS, l’Alleanza italiana per lo, giunge alla quinta edizione e coinvolge centinaia tra associazioni ed enti impegnati a promuovere l’dell’Onu e i suoi 17 obiettivi di. La lotta al ...