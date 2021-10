Afghanistan: oggi si terrà il primo incontro tra USA e talebani (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato il primo incontro tra una delegazione degli Stati Uniti ed i rappresentanti dei talebani, che si terrà oggi, 9 ottobre, a Doha. Combattenti talebani (Getty Images)oggi, sabato 9 ottobre, si terrà il primo incontro ufficiale tra una delegazione degli Stati Uniti ed i rappresentanti dei talebani a Doha, capitale del Qatar. Annunciata dal Dipartimento di Stato americano, questa sarà la prima discussione dopo il ritiro degli USA dall’Afghanistan e la successiva conquista del paese da parte dei talebani. Afghanistan, incontro USA-talebani: di cosa si ... Leggi su ck12 (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato iltra una delegazione degli Stati Uniti ed i rappresentanti dei, che si, 9 ottobre, a Doha. Combattenti(Getty Images), sabato 9 ottobre, siilufficiale tra una delegazione degli Stati Uniti ed i rappresentanti deia Doha, capitale del Qatar. Annunciata dal Dipartimento di Stato americano, questa sarà la prima discussione dopo il ritiro degli USA dall’e la successiva conquista del paese da parte deiUSA-: di cosa si ...

