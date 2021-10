Afghanistan, oggi primo incontro Usa - talebani dopo ritiro (Di sabato 9 ottobre 2021) Una delegazione Usa terrà delle discussioni oggi e domani a Doha con i rappresentanti dei talebani, per la prima volta dopo il ritiro dall'Afghanistan. Lo ha annunciato il Dipartimento di Stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) Una delegazione Usa terrà delle discussionie domani a Doha con i rappresentanti dei, per la prima voltaildall'. Lo ha annunciato il Dipartimento di Stato ...

Advertising

emergency_ong : Nostra delegazione ha incontrato oggi ministro Sanità afgano. Abbiamo ribadito principi di nostro lavoro, chiesto d… - _Nico_Piro_ : Il mio corto sulla guerra in #Afghanistan 'Today I will live' 'Oggi voglio vivere' è stato selezionato dal @SF3Fest… - _Nico_Piro_ : @HabibKhanT è un ex-giornalista poi imprenditore afghano che sta denunciando le ingerenze pakistane in Afghanistan.… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Afghanistan, oggi primo incontro tra delegazione Usa e talebani dal ritiro delle truppe #ANSA - 2rMarzia : RT @lupecchioli: @matteosalvinimi Non so l'Italia, ma il CdM all'UNANIMITÀ dice questo: nel DL approvato oggi pomeriggio è prevista un'extr… -