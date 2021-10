Afghanistan | kamikaze in una moschea sciita a Kunduz | 60 morti e oltre cento feriti

(Di sabato 9 ottobre 2021)in una. Non si fermano gli attacchi contro la popolazione civile inche si sono intensificati dalla presa del potere dei Taliban nel Paese mediorientale. Solo cinque giorni fa, un altro attentato aveva colpito unadi Kabul durante i funerali della madre del portavoce dei talebani, Zabihulla Mujaid. 60e 107, un bilancio drammatico e purtroppo ancora provvisorio quello dell’attacco suicida in unadi, in. I numeri sono ridal corrispondente di al Jazeera. L’esplosione si è verificata nel corso delle preghiere del venerdì. Il portavoce ...

Attentato Isis in moschea leggi anche, attentatodell'Isis in moschea sciita a Kunduz Intanto il venerdì di preghiera si è trasformato in una strage. Un attentato suicida dell'...... nel nordest dell', risultando il più sanguinoso dal ritiro della presenza militare internazionale dal Paese. Unimbottito di esplosivo, due secondo altre fonti, si è fatto ...