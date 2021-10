Afghanistan, al via 2 giorni di colloqui tra talebani e Usa (Di sabato 9 ottobre 2021) Una delegazione statunitense si recherà a Doha, in Qatar, durante il fine settimana per incontrare alti funzionari del movimento talebano. Stando a quanto riferito da Reuters, che cita due funzionari dell’amministrazione Biden, nel corso del vertice sarà discussa la situazione in Afghanistan.La delegazione di Washington, a quanto si apprende, sarà composta da funzionari del Dipartimento di Stato e dell’intelligence statunitense. All’incontro, tuttavia, non parteciperà il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l’Afghanistan Zalmay Khalilzad. Gli argomenti di discussione saranno la concessione di garanzie per il passaggio sicuro dei confini dell’Afghanistan per i cittadini americani, e non solo, il rilascio del cittadino americano Mark Frerichs e la potenziale rinascita di gruppi estremisti, afferma il rapporto. Lo scorso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Una delegazione statunitense si recherà a Doha, in Qatar, durante il fine settimana per incontrare alti funzionari del movimento talebano. Stando a quanto riferito da Reuters, che cita due funzionari dell’amministrazione Biden, nel corso del vertice sarà discussa la situazione in.La delegazione di Washington, a quanto si apprende, sarà composta da funzionari del Dipartimento di Stato e dell’intelligence statunitense. All’incontro, tuttavia, non parteciperà il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l’Zalmay Khalilzad. Gli argomenti di discussione saranno la concessione di garanzie per il passaggio sicuro dei confini dell’per i cittadini americani, e non solo, il rilascio del cittadino americano Mark Frerichs e la potenziale rinascita di gruppi estremisti, afferma il rapporto. Lo scorso ...

