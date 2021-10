Adriana Volpe a Sonia Bruganelli | “La verità della foto con Magalli viene a galla” La risposta è lapidaria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 ottobre 2021)sono le opinioniste del Grande Fratello Vip, scelte da Alfonso Signorini per questa edizione. La moglie di Bonolis, ormai giorni fa, ha postato unacon il ‘nemico’, Giancarlo. E lanon l’ha presa affatto bene. Il conduttore, nella puntata in diretta, ha chiesto un commento aBrugannelli su un’intervista dove laha parlato non bene di questo scatto: “Il fatto che lei continui a parlarne da due settimane ha reso questapiù famosa del normale. Prima di parlare di solidarietà tra donne, pensaci. Io finito qui torno al mio lavoro, tu chi lo sa. Non mi interessa quello che dici, hai perso credibilità ai miei ...