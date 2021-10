“Adesso tutti sanno” Giulia Salemi | la notizia già rimbalza ovunque

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 ottobre 2021) Grossa novità in arrivo per. Lapiù bella ha fatto felice non solamente l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, ma anchei suoi fan. Nei giorni scorsi invece ha fatto sapere qualcosa di negativo. Ed era stata la stessa ragazza a riferire tutto: “Visto che stiamo parlando del GF Vip 5 vi voglio dire una cosa ragazzi. Sapete che Cristiano Malgioglio mi ha bloccata su Instagram? Ma non sta bene! Io sono scioccata! Non capisco davvero il motivo”, ha esordito. Prima di aggiungere: “Però si sta comportando male anche con Pierpaolo visto che lo vota già poco, quindi può soltanto far peggio. Anzi, può solo far meglio. Non ne ho idea, davvero, non so il motivo del blocco. Sapete che abbiamo avuto quella mezza discussione, ma sciocchissima. Io l’ho nominato, lui è uscito, mi ha attaccata e ...