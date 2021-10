Addobbi Halloween 2021 | 23 idee con il riciclo di barattoli e bottiglie di vetro

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 9 ottobre 2021) Come crearepercon ildeie delle? Niente di più semplice, guardate un po’ cheabbiamo trovato per voi. E’ arrivato il momento di preparare gliper questa festa tanto attesa dai più piccini! 1. Spaventapasseri bottiglia Spago, paglia per fai da te e tanta fantasia per questi splendidi spaventapasserisi. fonte immagine 2. Spaventapasseri bottiglia – idea n 2 Ancora più semplice la seconda idea, lo sfondo è ottenuto con della paglia infilata in bottiglia. fonte immagine 2.spaventapasseri Una dolce coppia di spaventapasseri, un idea regalo davvero graziosa da poter completare con caramelle e cioccolattini. fonte immagine 3....