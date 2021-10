Addio Pogba | il Manchester United punta il centrocampista del Napoli

(Di sabato 9 ottobre 2021) Ilpotrebbe salutare Paula fine stagione. Ilfrancese ha il contratto in scadenza nel 2022 e difficilmente troverà l'accordo per il rinnovo. Sul 'Polpo' ci sono tutte le big europee e Mino Raiola sta cercando la miglior soluzione per il suo futuro. Ilpensa a Fabian Ruiz per sostituire, Fabian Ruiz,, Fabian Ruiz al? Può sostituireIl nome di Fabian Ruiz fa gola al. Ilspagnolo delsi sta dimostrando uno dei migliori della ...

Ultime Notizie dalla rete : Addio Pogba

Il Manchester United vuole Fabian Ruiz Il Manchester United vuole Fabian Ruiz . Il centrocampista del Napoli - secondo la dirigenza dei Red Devils - può essere il sostituto di, in caso didel francese che ha un contratto in scadenza nel 2022. Ma sul calciatore, come riportato dalla Spagna, ci sono anche le big della Liga come Real Madrid e Barcellona che da ...... infatti, sembra segnato anche il destino di Adrien Rabiot , connazionale di Paulspesso ... per questo lo stesso giocatore, dal ritiro della Svezia, ha moderatamente aperto all'ai ...Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, è seguito dalla dirigenza dei Red Devils in caso si un possibile addio di Paul Pogba con il contratto in scadenza ...Sogni irrealizzabili? Ormai da mesi non si fa altro che parlare dei due nomi che hanno caratterizzato il mercato della Juventus. Uno già da anni, l'altro dalla passata stagione. Dusan Vlahovic e Paul ...