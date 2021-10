A Roma la protesta contro il Green pass degenera, Salvini: “La violenza non è mai giustificata” (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma – Scontri alla manifestazione dei No Green pass a Roma. “La violenza non è mai giustificata, non è mai la soluzione” dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando quanto è accaduto a Piazza del Popolo nella Capitale. “Non confondiamo la violenza di pochi criminali con le richieste ragionevoli di chi vuole tutelare salute, diritti, libertà e lavoro”. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di sabato 9 ottobre 2021)– Scontri alla manifestazione dei No. “Lanon è mai, non è mai la soluzione” dice il leader della Lega Matteo, commentando quanto è accaduto a Piazza del Popolo nella Capitale. “Non confondiamo ladi pochi criminali con le richieste ragionevoli di chi vuole tutelare salute, diritti, libertà e lavoro”. (fonte Adnkronos)

Advertising

lauraboldrini : Gravissimo quanto sta accadendo a Roma. Disordini e violenze intollerabili. Solidarietà alle Forze dell'Ordine e a… - ilfoglio_it : I video degli scontri. Il corteo non autorizzato nel centro di Roma. L'assalto alla sede della Cgil, poi i tafferug… - ilfoglio_it : In diecimila si sono radunati a piazza del Popolo. Gli scontri con la polizia sono iniziati quando un manipolo di m… - alessandro_972 : RT @localteamtv: No Green Pass, polizia carica: a pochi metri da Chigi #Protesta #Roma #NoGreenPass - AleC226 : RT @localteamtv: Migliaia in piazza a Roma: cori contro Green Pass #Protesta #NoGreenPass #Roma -